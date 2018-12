Polyphor reçoit un avis positif de la FDA pour le balixafortide

Zurich (awp) - La société pharmaceutique Polyphor a annoncé lundi l'issue positive d'une rencontre avec l'Agence américaine du médicament (FDA) concernant une étude de phase III ayant pour but de vérifier l'efficacité et l'innocuité de son traitement expérimental balixafortide dans le traitement de certains types de cancer du sein.Le régulateur étasunien a validé les critères de conception, d'inclusion et d'exclusion de l'étude, qui sera menée sur 384 patientes souffrant d'une pathologie de type HER-négatif, précise le laboratoire d'Allschwil dans un communiqué.La FDA a approuvé l'indication proposée pour le traitement du cancer du sein pour les patientes ayant déjà suivi au moins deux chimiothérapies, et a confirmé la possibilité de déposer une demande d'homologation accélérée, basée sur le taux de réponse global réalisé en aveugle de manière indépendante.Cité dans le communiqué, le directeur général (CEO) de Polyphor, Giacomo Di Nepi, évoque une "étape importante pour promouvoir le développement du balixafortide et le rendre potentiellement disponible aux patientes". L'étude POL6326-009 devrait débuter au 1er trimestre 2019 et le traitement de la première patiente, le trimestre suivant.buc/jh(AWP / 03.12.2018 08h04)