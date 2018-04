Polyphor revendique des résultats positifs pour Balixafortide

(Polyphor n'est pas encore coté)Zurich (awp) - Le laboratoire Polyphor a publié dans le prestigieux "The Lancet Oncology" des résultats d'études cliniques positifs pour son candidat Balixafortide (POL6326). Le produit se trouve en phase Ib/preuve de concept, indique la société qui a annoncé sa cotation à SIX.Balixafortide, combiné avec Eribulin, a provoqué une activité antitumorale prometteuse chez l'antagoniste des récepteurs CXCR4 auprès des personnes atteintes de cancer du sein métastasique ayant déjà reçu un traitement intensif préalable."La publication de cette étude dans l'une des plus prestigieuses publications oncologiques reflète la qualité de la recherche et l'importance potentielle de ces données", a souligné Debra Barker, directrice médicale (CMO), citée dans le communiqué. Les démarches pour l'homologation du candidat vont désormais entrer dans la phase concrète.A mi-avril Polyphor avait obtenu un statut de procédure accélérée pour Balixafortide de l'Agence américaine du médicament (FDA).an/cf/fr/ol(AWP / 30.04.2018 08h31)