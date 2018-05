Pont de Crimée: l'UE condamne une "nouvelle violation de la souveraineté" de l'Ukraine

Bruxelles - Le pont reliant la Crimée à la Russie, inauguré par le président Vladimir Poutine quatre ans après l'annexion de la péninsule ukrainienne par Moscou, est "une nouvelle violation de la souveraineté" de Kiev, a déploré mardi une porte-parole de l'UE.La Russie a construit cette infrastructure "sans le consentement de l'Ukraine", a déclaré une porte-parole du service d'action extérieure de l'Union. "Cela constitue une nouvelle violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie", a-t-elle ajouté.Vladimir Poutine a inauguré mardi au volant d'un camion ce pont, un chantier colossal et très symbolique visant à réduire l'isolement de la Crimée dont l'annexion par la Russie n'a pas été reconnue par la communauté internationale."La construction du pont vise à poursuivre l'intégration forcée de la péninsule annexée illégalement avec la Russie et son isolement de l'Ukraine dont elle fait toujours partie", a déclaré la porte-parole de l'UE.Elle a souligné que le pont limitait "le passage des navires par le détroit de Kertch jusqu'aux ports ukrainiens de la mer d'Azov".L'UE "continue de condamner l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Russie et ne reconnaîtra pas cette violation du droit international", a-t-elle rappelé.(©AFP / 15 mai 2018 14h22)