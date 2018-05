Pont de Crimée: la Russie bafoue le droit international (PM ukrainien)

Kiev - Le Premier ministre ukrainien Volodymyr Groïsman a accusé mardi la Russie de "bafouer le droit international" en inaugurant le nouveau pont qui la relie à la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou il y a quatre ans, dans un entretien à l'AFP."L'occupant russe (...) continue de bafouer le droit international", a-t-il lancé. "La Russie va le payer très cher. Ce n'est pas une question d'argent, mais celle de justice pour laquelle on se bat et qui triomphera", a-t-il poursuivi."La Russie se sent impunie et pense que tout lui est permis. Mais cela ne durera pas éternellement. Le temps viendra et ils paieront tout", a encore martelé M. Groïsman.Construit dans le détroit de Kertch qui relie les mers Noire et d'Azov, ce pont entrave l'accès des navires ukrainiens aux ports ukrainiens et "menace l'environnement", a-t-il accusé."Nous en seront témoins. La Crimée retournera à l'Ukraine et l'intégrité territoriale de l'Ukraine sera restaurée (...) C'est une question d'années", a assuré le responsable.Le président russe Vladimir Poutine a traversé mardi ce nouveau pont, inaugurant le tronçon routier de ce projet hautement symbolique pour le Kremlin.Long de 19 km, ce pont relie la péninsule de Taman, dans le sud de la Russie, à la péninsule ukrainienne de Kertch, en Crimée, dont l'annexion par Moscou a déclenché une crise sans précédent depuis la Guerre froide entre la Russie et l'Occident.(©AFP / 15 mai 2018 13h06)