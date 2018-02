Porsche va doubler ses investissements dans l'électrique

La marque de voitures de sport Porsche, dans le giron du groupe allemand Volkswagen, a annoncé lundi vouloir doubler les investissements dans l'électrification de sa gamme d'ici 2022.Le conseil de surveillance du constructeur de Stuttgart (sud-ouest) a décidé d'investir plus de 6 milliards d'euros dans les voitures hybrides et tout électriques d'ici 2022. "Nous doublons ainsi les dépenses pour la mobilité électrique", a indiqué dans un communiqué son patron, Oliver Blume.Sur les quelques trois milliards supplémentaires débloqués, 500 millions d'euros environ seront consacrés au développement de variantes et dérivés de la Mission E, le premier véhicule 100% électrique de Porsche.Le bolide, doté d'une puissance de 600 chevaux et d'une autonomie de 500 kilomètres, doit être commercialisé fin 2019 et permettre à l'allemand de rivaliser avec le champion américain de l'électrique, Tesla.Porsche compte également électrifier sa gamme existante, adapter ses sites de production et poursuivre le développement du réseau de stations de recharge rapide pour véhicules électriques.Le constructeur ne tourne pas pour autant le dos aux motorisations traditionnelles comme le diesel, une technologie pourtant de plus en plus désavouée en Europe depuis l'éclatement en 2015 du scandale des moteurs truqués du groupe Volkswagen.Les dépenses élevées envisagées s'intègrent dans les efforts de la maison-mère Volkswagen pour accélérer dans l'électrique. Même si elles pèseront sur la rentabilité du constructeur, le patron de Porsche a déclaré à l'agence allemande DPA conserver l'objectif d'une marge opérationnelle de long terme de 15%.(©AFP / 05 février 2018 13h28)