Portugal: décès de la chanteuse de fado Celeste Rodrigues, soeur d'Amalia

Lisbonne - La chanteuse de fado Celeste Rodrigues, soeur cadette de la diva de ce genre musical portugais Amalia Rodrigues, est décédée à 95 ans, a annoncé mercredi son petit-fils Diogo Varela Silva sur sa page Facebook."C'est le coeur lourd que je vous annonce le départ de notre Celeste (...) aujourd'hui elle a quitté une vie pleine de ce qu'elle voulait et rêvait", a-t-il écrit.Trois ans plus jeune qu'Amalia, morte en 1999 et dont la dépouille repose au Panthéon national, Celeste faisait également partie du mythe du fado, devenue la musique emblématique de tout un peuple et la voix du Portugal dans le monde."Celeste Rodrigues, ma chère amie, nous a quittés aujourd'hui. Sa façon d'être dans la vie était sa façon d'être dans le fado, pleine et libre. Que ta voix et ton exemple continuent d'inspirer des générations", a réagi le Premier ministre portugais Antonio Costa sur son compte Twitter.De son côté le Président de la République Marcel Rebelo de Sousa a salué une "voix unique, distincte de la voix de sa mère, distincte de la voix de sa soeur Amalia, distinguée dans son indépendance, son autonomie et surtout sa joie".Depuis ses débuts dans les années quarante, Celeste Rodrigues avait chanté dans le monde entier et faisait toujours l'objet de comparaisons avec sa soeur."Etre la soeur d'une diva ne m'a jamais fait de l'ombre. Au contraire. Je suis sa plus grande admiratrice. Elle avait tout ce dont un artiste peut rêver", affirmait-elle lors d'un entretien avec l'AFP en 2007, ajoutant qu'Amalia avait eu davantage de succès car "elle chantait beaucoup mieux tout simplement".A 95 ans passés, elle se produisait encore dans les maisons et restaurants de fado de Lisbonne, où est né ce genre musical. La fadiste s'apprêtait à entamer une tournée mondiale en 2019 pour célébrer ses 75 ans de carrière."C'est agréable de continuer de chanter à mon âge et de plaire. Mais après un spectacle je rentre et j'oublie les applaudissements. Le fado fait partie de ma vie, mais n'est pas ma vie. J'ai fait une carrière discrète et c'est très bien comme ça", confiait-elle à l'AFP en avouant que si elle était toujours en vie c'était "grâce au fado".bcr/glr(©AFP / 01 août 2018 15h48)