Portugal: l'ancien maire de Porto Rui Rio devient chef de l'opposition

Lisbonne - Rui Rio, économiste de 60 ans et ancien maire de Porto, a été élu samedi à la tête de la principale formation politique d'opposition au Portugal, le Parti social-démocrate (PSD), de centre droit.Selon les résultats provisoires annoncés dans la nuit de samedi à dimanche, il a recueilli 54,4% des voix des quelque 44.000 militants ayant participé à ce scrutin interne, contre 45,6% pour son adversaire, l'ex-Premier ministre Pedro Santana Lopes, âgé de 61 ans.A l'issue d'un congrès prévu du 16 au 18 février, M. Rio succèdera officiellement à Pedro Passos Coelho, ancien chef de gouvernement resté aux commandes du PSD après avoir perdu le pouvoir suite aux élections législatives de 2015.Arrivée en tête de ce scrutin, la coalition de droite emmenée par M. Passos Coelho avait toutefois perdu sa majorité absolue, ouvrant la voie à la constitution de l'actuel gouvernement socialiste grâce à une alliance inédite avec les communistes et l'extrême gauche fondée sur la volonté de "tourner la page" de la politique d'austérité menée entre 2011 et 2015.Face aux bons résultats économiques de cette union de la gauche, le PSD n'a cessé de reculer dans les intentions de vote, chutant à 27% le mois dernier quand dans le même temps le PS n'est jamais passé sous la barre des 40% depuis un an.Le point de bascule est intervenu début octobre avec un important revers lors des élections municipales où le PSD n'a rassemblé que 16% des voix. Discrédité, Pedro Passos Coelho avait alors décidé de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête de sa formation politique.Samedi soir, Rui Rio a promis dans son discours de victoire de mener "une opposition ferme et attentive", mais "jamais démagogique ou populiste". Se considérant comme un "homme libre qui ne vient pas des couloirs du pouvoir", il souhaite, avec ses convictions, "réconcilier la société portugaise et le PSD".Peu après la divulgation des résultats de l'élection, le Premier ministre Antonio Costa n'a pas manqué de féliciter M. Rio, lui souhaitant "les meilleurs succès à la tête de l'opposition" alors que ce dernier n'a pas exclu de soutenir son gouvernement en certaines occasions.M. Rio a été maire de Porto, la grande ville du nord du Portugal, entre 2001 et 2013, bâtissant alors l'image d'un homme politique austère, faisant de la rigueur financière une des principales caractéristiques de ses trois mandats.Son rival Pedro Santana Lopes avait été maire de Lisbonne avant d'occuper le poste de Premier ministre entre juillet 2004 et mars 2005, succédant à José Manuel Barroso lorsque ce dernier a été nommé à la présidence de la Commission européenne.(©AFP / 14 janvier 2018 16h08)