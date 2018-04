Portugal: le chômage au plus bas depuis juillet 2004

Le taux de chômage, en baisse régulière au Portugal, s'est établi à 7,8% en février, contre 7,9% en janvier, selon les chiffres provisoires de l'Institut national des statistiques (Ine) publiés mardi."Il faut remonter jusqu'à juillet 2004 pour trouver un taux de chômage aussi bas", a souligné l'Ine dans son communiqué.Le chômage n'était plus descendu à 8% depuis juillet 2004, bien avant la crise financière mondiale.En janvier, le nombre de chômeurs s'est établi à 406.800 selon les estimations provisoires de l'institut, contre 409.400 le mois précédent.Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans a très légèrement reculé, passant de 21,5% en janvier à 21,4% en février. Il est également en baisse constante depuis février 2017, quand il était de 24,2%.Le tourisme et la construction favorisent la reprise économique et l'emploi au Portugal qui est sorti de la crise en 2014, trois ans après avoir reçu un plan d'aide européen de 78 milliards d'euros de prêts.(©AFP / 03 avril 2018 14h39)