Portugal: les titres EDP suspendus sur fond de rumeurs d'OPA

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL

EDP RENOVAVEIS

Lisbonne - Les titres du groupe d'électricité et de gaz Energias de Portugal (EDP) et de sa filiale pour les énergies renouvelables ont été suspendus, a indiqué vendredi soir le gendarme de la Bourse portugaise, alors que les médias portugais évoquent une possible OPA.Les titres EDP et EDP Renovaveis resteront suspendus "jusqu'à la publication d'informations importantes pour le marché", a indiqué la Commission du marché de valeurs mobilières (CMVM) dans un bref communiqué publié sur son site après la fermeture de la Bourse.D'après l'édition en ligne de l'hebdomadaire Expresso, un consortium chinois comprenant le groupe China Three Gorges, le principal actionnaire d'EDP avec 21,35%, préparait une offre publique d'achat (OPA).Cette information intervient au lendemain de la publication des résultats d'EDP, qui a annoncé avoir dégagé au premier trimestre 2018 un bénéfice net en baisse de 23%, à 166 millions d'euros contre 215 millions d'euros à la même période de l'an dernier.A la Bourse de Lisbonne, le titre EDP a terminé vendredi en hausse de 0,75% à 3,11 euros.lf/bh(©AFP / 11 mai 2018 17h19)