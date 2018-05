PostFinance voit son résultat reculer largement au 1er trimestre

Zurich (awp) - PostFinance a vu son résultat d'exploitation chuter au premier trimestre par rapport à l'année précédente. Le bras financier de La Poste Suisse explique la contre-performance par des effets exceptionnels et à des recettes moindres dans les opérations d'intérêts, a souligné la société mercredi.Le résultat opérationnel (Ebit) s'est inscrit à 96 millions de francs, contre 236 millions lors de la même période en 2017. Plusieurs éléments expliquent cette contre-performance.D'une part, le dernier exercice avait été marqué par des bénéfices uniques découlant de la vente de portefeuilles d'actions à hauteur de 109 millions. D'autre part, le résultat des opérations d'intérêts a chuté de 40 millions, "conséquence des taux faibles et parfois négatifs sur les marchés financiers internationaux et de la diminution des possibilités de placement rentable", a précisé la banque.Le produit d'exploitation a reculé de 22%, à 358 millions de francs. Les opérations de commission et services ont enregistré des résultats en hausse de 12 millions, tandis que les opérations de négoce ont vu les leurs reculer de 6 millions. Les coûts d'exploitation ont progressé de 3 millions. Le nombre de clients est resté stable, à 2,9 millions.Le repli du résultat confirme que "PostFinance doit renforcer sa maîtrise des coûts, diversifier ses sources de revenu et poursuivre sa transformation vers la Digital Powerhouse", a commenté Hansruedi Köng, président de la direction de PostFinance, cité dans le communiqué. Digital Powerhouse doit accompagner la transition numérique dans le secteur bancaire, selon PostFinance.ol/tn(AWP / 30.05.2018 10h35)