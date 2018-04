Postfinance compte fermer cinq zones clientèle à la fin de l'année

Zurich (awp) - Postfinance a prévu la fermeture des zones clientèle de cinq de ses filiales pour la fin de l'année en cours. Outre la celle anticipée par la RSI des succursales de Bellinzone et de Locarno, le bras financier du géant jaune a confirmé jeudi également la fermeture des zones clientèle des filiales de Sion, Delémont et Coire."Avec la numérisation croissante, les besoins et les habitudes de nos clientes et clients changent", a indiqué à AWP une porte-parole, soulignant que les opérations les plus simples sont de plus en plus souvent réalisées en ligne de manière autonome par les usagers via e-finance ou l'application PostFinance."Suite à cette évolution, la fréquentation de la clientèle dans les zones qui leur sont réservées s'amenuise constamment", relève la porte-parole, soulignant que l'examen du réseau est une "tâche continue, qui a déjà par le passé mené à divers ajustements".Les collaborateurs touchés seront dans la mesure du possible réaffectés à d'autres fonctions au sein du groupe, y compris moyennant des mesures de formation continue. Au Tessin, sept personnes sont concernées pour cinq équivalents temps plein (ETP). "Nous traitons chaque cas de manière individuelle", a affirmé la communicante.A l'heure actuelle, Postfinance dispose de 40 filiales réparties dans toute la Suisse, dont 23 sont dotées d'une zone clientèle. Dans les autres, les clients peuvent également avoir accès à des prestations de conseil, mais uniquement sur rendez-vous, précise l'entreprise.buc/fr(AWP / 05.04.2018 19h00)