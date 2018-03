Postfinance prend une participation dans SIX

Zurich (awp) - Postfinance a pris une participation, dont le montant n'a pas été divulgué, dans le groupe de services financiers SIX, a annoncé ce dernier jeudi."L'entrée de Postfinance souligne la grande confiance que les banques accordent à notre modèle d'affaires et à nos services d'infrastructure stables et efficaces", a indiqué le président de SIX, Romeo Lacher, cité dans un communiqué.Son homologue de Postfinance, Rolf Watter, a pour sa part précisé que la banque coopère "déjà étroitement avec SIX dans le cadre du développement de Twint", un système de paiement mobile.Interrogé par AWP, un porte-parole de SIX n'a pas voulu préciser la participation que Postfinance détient dans l'opérateur de la Bourse suisse, ni de qui la filiale du géant jaune a acquis les titres. Ces derniers n'ont pas été émis dans le cadre d'une augmentation de capital, a-t-il néanmoins ajouté. Postfinance n'était pas joignable dans l'immédiat.Avec l'arrivée de Postfinance, SIX regroupe désormais 127 banques et "tous les acteurs notables de la place financière helvétique", a précisé le groupe zurichois.al/ol(AWP / 08.03.2018 08h45)