Postfinance va renouveler à Pâques son logiciel bancaire

Berne (awp/ats) - Postfinance va renouveler son logiciel bancaire lors du week-end de Pâques, du 29 mars au 2 avril. Certains services ne seront pas disponibles ou ne le seront que de manière limitée pour les 2,9 millions de clients."Le passage au nouveau logiciel bancaire est comparable à une opération à coeur ouvert", souligne lundi dans un communiqué le bras financier de La Poste. Les quelque 400 collaborateurs qui participeront à la migration durant le week-end de Pâques accompliront plus de 3000 tâches en lien avec l'opération.La migration a été répétée à quatre reprises avec des données véridiques durant des plages horaires réelles. "Avec un projet de cette envergure, on ne peut toutefois exclure quelques difficultés ponctuelles pendant la phase de démarrage, même avec la meilleure préparation possible", précise Postfinance.Avec cette migration, la société entend poser les bases pour la poursuite de la transformation numérique de ses activités. Le portail e-finance, notamment, ne sera pas disponible du jeudi 29 mars à 18h00 jusqu'au lundi soir.Les services bancaires en ligne de Postfinance ont subi plusieurs pannes en septembre 2016 et janvier 2017. La banque n'avait trouvé aucune d'indication d'intervention extérieure.ats/fr(AWP / 19.03.2018 18h06)