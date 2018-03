Pour Washington et Séoul, Pyongyang aura "un avenir meilleur" en suivant "le bon chemin" (Maison Blanche)

Washington - La Corée du Nord aura "un avenir meilleur" en suivant "le bon chemin" vers sa dénucléarisation, ont estimé vendredi le président américain Donald Trump et son homologue sud-coréen Moon Jae-in lors d'un entretien téléphonique, selon un compte-rendu de la Maison Blanche.Le président des Etats-Unis a "réitéré son intention de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un d'ici la fin du mois de mai", et a exprimé, avec Moon Jae-in, "un optimisme prudent sur les récents développements".Dans leur entretien, les deux hommes, qui doivent à tour de rôle rencontrer Kim Jong Un dans les prochains mois, "ont évoqué les efforts en cours pour préparer leurs prochains contacts avec la Corée du Nord", a rapporté la Maison Blanche.Ils ont "affirmé l'importance de tirer les leçons des erreurs du passé, et se sont engagés à maintenir, en coordination étroite, une pression maximale sur le régime nord-coréen", a ajouté la présidence américaine.Selon Donald Trump et Moon Jae-in, "seuls des actes concrets, et pas des paroles, seront la clé pour parvenir à une dénucléarisation durable de la péninsule coréenne".La crise liée aux ambitions nucléaires de Pyongyang a connu un tournant spectaculaire la semaine dernière: après des mois d'escalade avec les Etats-Unis, Kim Jong Un s'est dit prêt, d'après des émissaires sud-coréens qui l'ont rencontré, à un sommet historique avec Donald Trump, et à discuter d'une dénucléarisation avec les Américains.Le président américain a aussitôt accepté, mais les Nord-Coréens sont de leur côté restés muets sur le sujet pour l'instant.(©AFP / 16 mars 2018 17h51)