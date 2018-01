Pour Washington un dialogue Séoul-Pyongyang serait un "rafistolage"

Nations unies (Etats-Unis) - L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a rejeté la perspective de négociations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud comme un simple "rafistolage", avertissant que Washington n'acceptera jamais une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire.Commentant l'offre de Séoul d'entretiens de haut niveau avec Pyongyang, Nikki Haley a déclaré que les Etats-Unis ne "prendront aucun entretien au sérieux s'il ne porte pas sur l'interdiction de toutes les armes nucléaires en Corée du Nord.""Nous considérons ce régime comme très dangereux. Nous ne pensons pas avoir besoin d'un rafistolage."Plus tôt dans la journée, l'ambassadrice américaine qui a rang de ministre dans le cabinet de Donald Trump, s'est dit prête à faire adopter de nouvelles sanctions internationales contre la Corée du Nord si ce pays procède à de nouveaux essais d'armement."Nous entendons des informations selon lesquelles la Corée du Nord se prépare pour un nouvel essai de missile, j'espère que cela ne se produira pas", a-t-elle déclaré lors d'une allocution devant des médias à l'ONU."Si cela se produit, nous devrons ajouter de nouvelles mesures contre le régime nord-coréen", a-t-elle ajouté. "Le monde civilisé doit rester uni et vigilant face au développement d'un arsenal nucléaire par un Etat voyou", a aussi fait valoir Nikki Haley."Nous n'accepterons jamais une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire", a-t-elle insisté, en estimant que bien davantage peut encore être fait pour appliquer les sanctions déjà approuvées par le Conseil de sécurité.En 2017, l'ONU a adopté à trois reprises, à l'initiative des Etats-Unis, des trains de sanctions économiques sévères contre Pyongyang, touchant notamment les secteurs du pétrole, du fer, du charbon, de la pêche et du textile.Par ces sanctions, le Conseil de sécurité espère pouvoir faire venir la Corée du Nord à la table des négociations pour discuter de ses programmes d'armements nucléaire et conventionnel, jugés menaçants pour la planète.Pyongyang, qui se revendique comme un Etat doté de la bombe atomique, assure que ses programmes ont une vocation défensive et dissuasive.(©AFP / 02 janvier 2018 21h51)