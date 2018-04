Pour l'UE, l'accord nucléaire iranien "doit être préservé"

Bruxelles - L'accord actuel sur le nucléaire iranien fonctionne et "doit être préservé", a affirmé mercredi la cheffe de la diplomatie de l'UE Federica Mogherini, alors que les Etats-Unis et la France disent souhaiter oeuvrer à un nouvel accord."Quant à ce qui peut arriver à l'avenir, on verra bien. Mais il y a un accord qui existe, il fonctionne, il doit être préservé", a plaidé Mme Mogherini, interrogée à son arrivée à une conférence de donateurs sur la Syrie à Bruxelles.En fin de journée, lors d'une conférence de presse, Mme Mogherini a précisé avoir "échangé (mercredi) avec l'équipe du président Macron" et a réaffirmé qu'il n'est "pas question" de renégocier l'accord sur le nucléaire."Il peut être question de choses additionnelles sans toucher à l'accord qui est mis en oeuvre par Téhéran", a-t-elle précisé.L'UE a participé à la conclusion de cet accord signé à Vienne en juillet 2015 après des années d'âpres négociations entre l'Iran et le groupe 5+1 (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie). Aux termes de l'accord, Téhéran a accepté de geler son programme nucléaire jusqu'en 2025.Mais le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron ont souhaité mardi "travailler" ensemble sur un nouvel accord, suscitant une fin de non-recevoir immédiate du président iranien Hassan Rohani comme du Kremlin.M. Trump envisage de rompre l'accord de 2015, "un désastre" à ses yeux, et doit faire part de sa décision le 12 mai.Toutefois, a insisté Mme Mogherini, les deux dirigeants n'ont pas discuté d'une renégociation de l'accord qui, a-t-elle argué, "a permis d'éviter que l'Iran développe l'arme nucléaire"."Le président Macron a (à Washington) souligné encore une fois que toute l'Europe est complètement derrière la complète mise en oeuvre de l'accord", a affirmé la haute-représentante de l'UE pour les Affaires étrangères."L'accord reste et est intact (...) C'est la position claire que l'UE et ses 28 Etats membres, et pas seulement nous, ont toujours exprimé de manière très claire", a-t-elle martelé.Mme Mogherini devait s'entretenir mercredi avec le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, présent à Bruxelles pour la conférence des donateurs sur la Syrie.(©AFP / 25 avril 2018 14h40)