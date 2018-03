Pour le FMI, les mesures protectionnistes de Trump nuiraient à l'économie américaine

Washington - Le Fonds monétaire international a estimé vendredi que les mesures protectionnistes qu'entend prendre le président américain Donald Trump auraient pour effet de nuire aussi à l'économie américaine."Les restrictions à l'importation annoncées par le président américain sont de nature à causer des dégâts non seulement hors des Etats-Unis mais encore à l'économie américaine elle-même, y compris à ses secteurs manufacturier et de la construction qui sont de gros utilisateurs d'aluminium et d'acier", a indiqué le FMI dans un communiqué.L'institution, basée à Washington, redoute en outre un recours grandissant à l'argument sécurité nationale pour justifier des limitations aux importations."Nous encourageons les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux à travailler ensemble de manière constructive pour réduire les barrières commerciales et résoudre les différends commerciaux sans avoir recours à de telles mesures d'urgence", a ajouté le Fonds.Donald Trump a annoncé jeudi son intention d'imposer des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium suscitant le courroux de ses partenaires commerciaux, à commencer par le Canada et l'Union européenne.Il est même monté d'un cran vendredi dans ses velléités de guerre commerciale en menaçant les partenaires commerciaux des Etats-Unis de "taxes réciproques" sur leurs importations."Quand un pays taxe nos produits disons à 50% et que nous taxons à ZERO le même produit qui entre dans notre pays ce n'est pas équitable ni intelligent", a tweeté le président américain."Nous allons bientôt imposer des TAXES RECIPROQUES pour que nous puissions imposer la même chose qu'ils nous imposent. Avec un déficit commercial de 800 milliards de dollars, nous n'avons pas le choix", a-t-il affirmé.Il avait plus tôt estimé dans un autre tweet que "les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner".(©AFP / 02 mars 2018 18h43)