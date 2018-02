Pour ses 10 ans, Airbnb s'ouvre aux hôtels et au luxe

San Francisco - Airbnb, créé en 2008 comme une plateforme de location de meublés touristiques entre particuliers, va proposer des hébergements professionnels, comme certains petits hôtels, une des illustrations de sa stratégie d'expansion dévoilée jeudi.Il y a dix ans, "l'idée que des gens pouvaient séjourner chez des inconnus était considérée comme une idée folle. Aujourd'hui, ce sont des millions de gens qui chaque nuit font cela. Mais nous voulons aller plus loin (...) de façon à ce que dans dix ans, plus d'un milliard de personnes chaque année profitent de l'expérience" Airbnb, a indiqué son patron et co-fondateur Brian Chesky, cité dans un communiqué.Pour ce faire, le groupe va notamment proposer de nouvelles catégories d'hébergement, comme des maisons d'hôtes ("Bed and Breakfast", B&B) ou des "boutiques" hôtels (petits hôtels de quelques dizaines de chambres le plus souvent indépendants, proposant une décoration soignée).Airbnb a aussi annoncé des nouveautés concernant les locations traditionnelles entre particuliers, avec des demeures "de luxe" ou encore des logements "Plus", qui ont été vérifiés sur place par Airbnb pour leur qualité et leur confort.Pour faciliter les recherches, il sera aussi possible de chercher un hébergement en fonction de nouveaux critères : famille, travail, voyage de noces, groupes etc...Airbnb "propose 4,5 millions d'hébergements dans 81.000 villes. En dix ans, les hôtes Airbnb ont gagné 41 milliards de dollars et les clients ont séjourné dans un Airbnb plus de 300 millions de fois", a fait valoir la plateforme.Alors que le nom d'Airbnb était régulièrement évoqué pour une entrée en Bourse cette année, Brian Chesky a indiqué au début du mois que cela n'était pas d'actualité.Airbnb, basé à San Francisco, met en relation propriétaires et locataires d'hébergements dans plus de 190 pays.(©AFP / 22 février 2018 20h51)