Poutine analyse sa large victoire comme un signe de "confiance" et d'"espoir" des Russes

Moscou - Vladimir Poutine, triomphalement réélu dimanche pour un quatrième mandat à la tête de la Russie, a remercié des centaines de partisans réunis dans le centre de Moscou pour sa victoire dans laquelle il voit un signe de la "confiance" et de "l'espoir" des Russes."J'y vois la confiance et l'espoir de notre peuple, nous allons travailler tout aussi dur, d'une manière tout autant responsable et efficace", a-t-il déclaré dimanche soir devant ses partisans réunis à deux pas du Kremlin."J'y vois la reconnaissance du fait que beaucoup de choses ont été faites dans des conditions très difficiles", a-t-il ajouté.Selon les résultats partiels publiés après dépouillement de la moitié des bulletins, Vladimir Poutine a remporté 75% des voix devant le communiste Pavel Groudinine (15%).Au cours de son troisième mandat, la Russie a connu une importante récession économique due à la chute des cours de pétrole mais aussi à des sanctions occidentales en raison de l'annexion de la Crimée par Moscou et de son rôle dans le conflit ukrainien."Nous allons penser à l'avenir de notre grande patrie et de nos enfants. Nous sommes voués au succès!", a assuré le président russe, 65 ans."Il est très important que nous gardions cette unité, cette unité est nécessaire pour avancer", a-t-il appelé, alors que les militants scandaient "Russie" ou encore "Nous avons fait le bon choix"."Nous sommes venus ici avec un sentiment de joie. Aujourd'hui, nous avons choisi le futur de notre pays", a confié à l'AFP l'un d'eux, Viatcheslav Varvarine, un étudiant de 20 ans.(©AFP / 18 mars 2018 20h35)