Poutine félicite Maduro et appelle à un "dialogue national" au Venezuela

Moscou - Le président russe Vladimir Poutine a félicité lundi Nicolas Maduro pour sa réélection à la présidence du Venezuela ,lui souhaitant du "succès" face aux défis économiques mais appelant à un "dialogue national", alors que l'opposition a contesté le scrutin.Dans un télégramme de félicitations, "le président russe a souhaité à Nicolas Maduro une bonne santé et le succès dans la résolution des défis sociaux et économiques auxquels fait face le pays", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.M. Poutine a également souhaité "la tenue d'un dialogue national dans l'intérêt du peuple vénézuélien dans son ensemble".Le président russe "a indiqué être convaincu que les actions de Nicolas Maduro à la tête de l'Etat seront en mesure de poursuivre le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays".Le socialiste Nicolas Maduro a remporté l'élection présidentielle dimanche avec 68% des voix, loin devant ses concurrents. L'opposition avait boycotté le vote et dénoncé une "supercherie".Les Etats-Unis, le Canada, l'Union européenne et une dizaine de pays d'Amérique latine avaient indiqué avant même la tenue du scrutin qu'ils n'en reconnaitraient pas le résultat."Un précédent dangereux a été créé, lorsque la légitimité du processus électoral dépend non pas de la position des observateurs internationaux, mais de points de vue énoncés à l'avance par certains Etats", a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué."Il est clair qu'une telle attitude (des pays Occidentaux) comporte de graves conséquences à long terme", poursuit le ministère, plaidant en faveur du "dialogue et de la réconciliation à l'échelle nationale" au Venezuela."Nous constatons malheureusement qu'il y a eu un troisième participant dans ces élections hormis le peuple vénézuélien et les candidats: il s'agit des Etats qui ont ouvertement appelé au boycott du scrutin", a déclaré le responsable du ministère pour l'Amérique latine, Alexandre Chtchetinine, cité par l'agence Interfax.Le Venezuela a signé l'année dernière un accord de restructuration de sa dette avec la Russie, l'un de ses principaux créanciers, ce qui lui a offert un peu de répit dans un contexte de chute des prix des hydrocarbures et de sanctions américaines.(©AFP / 21 mai 2018 17h02)