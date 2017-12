Poutine joue un match de hockey sur glace sur la place Rouge

Le président Vladimir Poutine a participé à un match de hockey sur glace avec les stars de la discipline, organisé dans la nuit de vendredi à samedi sur la place Rouge, a indiqué le service de presse de la présidence russe.Le match nocturne s'est déroulé sur une pittoresque patinoire décorée dans l'esprit de Noël, qui ouvre ses portes chaque hiver à tous ces dernières années, entre les murailles du Kremlin et l'un des grands magasins les plus luxueux de la capitale russe, le Goum.M. Poutine a affronté sur glace les stars de hockey comme l'ex-champion Pavel Bure, médaillé d'argent aux JO de Nagano en 1998, le hockeyeur légendaire Viatcheslav Fetissov, mais aussi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, selon les photos diffusées par le Kremlin.Huitième dan de judo et hockeyeur amateur, Vladimir Poutine participe chaque année à un match de hockey sur glace avec des stars de la discipline.Vladimir Poutine, 65 ans, qui a annoncé son intention de briguer un quatrième mandat présidentiel lors de la présidentielle de mars 2018, a toujours cultivé l'image d'un homme fort, en effectuant des démonstrations de judo, galopant à cheval torse nu dans la taïga ou éteignant un incendie aux commandes d'un avion bombardier d'eau.(©AFP / 23 décembre 2017 18h49)