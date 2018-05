Poutine propose à nouveau Medvedev comme Premier ministre

Moscou - Le président russe Vladimir Poutine a proposé lundi une nouvelle fois Dmitri Medvedev comme Premier ministre, peu après avoir prêté serment pour son quatrième mandat à la présidence de la Russie."Le président de la Fédération de Russie a soumis la candidature de Dmitri Medvedev à la Douma (chambre basse du Parlement) pour obtenir son accord", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.Sauf surprise, la Douma devrait accepter la candidature de M. Medvedev mardi à partir de 12H00 GMT.Président de la Russie de 2008 à 2012 après avoir été Premier vice-président, M. Medvedev a ensuite occupé le poste de Premier ministre de 2012 à 2018.Âgé de 52 ans et juriste de formation, il a occupé au cours de son dernier mandat une place de plus en plus marginale, limitée aux questions techniques.Impopulaire et absent, il a été accusé de corruption par l'opposant principal au Kremlin, Alexeï Navalny, qui a mobilisé des milliers de manifestants contre lui.M. Medvedev n'a cependant jamais été désavoué par son mentor Vladimir Poutine auquel il voue une loyauté inflexible.Lundi, le président russe a prêté serment lundi pour son quatrième mandat à la présidence de la Russie, jusqu'en 2024, après déjà 18 ans aux commandes du pays, en tant que chef de l'Etat ou du gouvernement.Réélu en mars avec 76,7% des voix, soit le score le plus élevé depuis son arrivée au pouvoir, M. Poutine s'est imposé plus que jamais comme l'homme fort d'une Russie qu'il a replacée au premier rang sur la scène internationale, au prix de tensions croissantes avec les Occidentaux."Je considère comme mon devoir et le sens de ma vie de faire tout mon possible pour la Russie, pour son présent et pour son avenir", a-t-il déclaré, après avoir prêté serment, la main sur la Constitution, lors d'une cérémonie solennelle au Grand palais du Kremlin, en présence des présidents des deux chambres du Parlement russe et celui de la Cour constitutionnelle.(©AFP / 07 mai 2018 11h59)