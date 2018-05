Poutine "regrette" l'annulation du sommet Trump-Kim et "espère" sa tenue

Strelna (Russie) - Le président russe Vladimir Poutine a dit jeudi "regretter" l'annulation par Washington de la rencontre très attendue entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, en ajoutant "espérer" qu'un tel sommet aura finalement lieu."La Russie regrette (...), nous comptions tous que ce soit un pas important vers une désescalade sur la péninsule coréenne et le début de la dénucléarisation de la péninsule coréenne", a déclaré M. Poutine lors d'une conférence de presse commune avec son homologue français Emmanuel Macron à Strelna, en Russie."Nous espérons que le dialogue reprendra et que la rencontre aura lieu", a-t-il indiqué, en estimant que sans un tel sommet "il est peu probable qu'on puisse compter sur une avancée considérable (...) dans le processus de la dénucléarisation" de la péninsule.Il a par ailleurs assuré que "Kim Jong Un (avait) fait tout ce qu'il avait promis" pour que la rencontre puisse avoir lieu.Pour sa part, M. Macron a déclaré souhaiter que "le processus de non-prolifération se poursuive"."Il importe que le processus engagé de non prolifération puisse se poursuivre. La France est disposée à aider dans un cadre multilatéral, je souhaite que ce ne soit qu'une péripétie", a indiqué le président français.(©AFP / 24 mai 2018 19h26)