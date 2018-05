Poutine souhaite "bonne santé" à Skripal après sa sortie de l'hôpital

Sotchi (Russie) - Le président Vladimir Poutine a souhaité vendredi "bonne santé" à l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, sorti d'un hôpital britannique où il était soigné depuis des semaines après avoir été empoisonné par un agent innervant."J'ai entendu dire aujourd'hui dans les médias qu'il était sorti de l'hôpital. Que Dieu lui donne bonne santé!", s'est exclamé M. Poutine lors d'une conférence de presse commune avec la chancelière allemande Angela Merkel, en visite à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie."Si un agent toxique militaire avait été employé, cette personne serait morte sur place. Heureusement il est guéri, sorti (de l'hôpital) et j'espère qu'il restera vivant, en bonne santé, et sain et sauf", a ajouté le président russe.L'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia a provoqué une grave crise diplomatique entre Londres, soutenue par ses alliés occidentaux, et Moscou, accusée d'être responsable de l'attaque survenue début mars, mais qui nie vigoureusement toute implication.Cette crise s'est traduite par la plus importante vague d'expulsions croisées de diplomates de l'Histoire."Nous avons proposé à de nombreuses reprises à nos partenaires britanniques d'apporter toute l'aide nécessaire à l'enquête. Il n'y a aucune réaction pour l'instant. Notre proposition reste ouverte", a déclaré M. Poutine.Sergueï Skripal et sa fille avaient été retrouvés inconscients le 4 mars sur un banc à Salisbury, où vit l'ex-espion de 66 ans. La police britannique estime que les Skripal sont entrés en contact avec le poison au domicile de Sergueï, où sa fille était venue lui rendre visite de Russie. Au total neuf sites, dont trois situés dans le centre-ville, ont dû être décontaminés.(©AFP / 18 mai 2018 14h04)