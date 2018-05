Pouyanné (Total) ne serait pas surpris de voir un baril de pétrole à 100 dollars "dans les prochains mois"

TOTAL

Washington - Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, ne serait pas surpris de voir un baril de pétrole à 100 dollars "dans les prochains" mois, a-t-il indiqué lors d'un entretien organisé à Washington par le CSIS (Centre pour les études stratégiques et internationales).Il a fait ces déclarations alors que le baril de pétrole Brent a dépassé jeudi vers 09H50 GMT le seuil des 80 dollars, une première depuis fin novembre 2014, dans un marché tendu du fait des incertitudes autour de la production de l'Iran et du Venezuela.Il a souligné que les variations de prix sur le marché étaient actuellement assez fortes en raison des tensions diplomatiques. "Nous sommes dans un nouveau monde où les tensions géopolitiques dominent le marché à nouveau", a dit le PDG du groupe pétrolier français."Il y a une forte demande sur les marchés, l'Opep et la Russie appliquent leur politique efficacement et par-dessus cela vous avez l'annonce sur l'Iran qui pousse les prix à la hausse. Je ne serai pas surpris de voir un baril de pétrole à 100 dollars dans les prochains mois", a estimé M. Pouyanné.Les pays producteurs de l'Opep, et la Russie qui n'en fait pas partie, appliquent depuis début 2017 une politique de plafonnement de leur production.Le président américain Donald Trump a annoncé la semaine dernière qu'il se retirait de l'accord sur le nucléaire iranien et que les sanctions américaines contre Téhéran allaient être rétablies.jld/alb/eb(©AFP / 17 mai 2018 14h12)