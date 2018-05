Prague dit avoir bloqué une critique de l'UE du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem

Prague - La République tchèque, la Hongrie et la Roumanie ont récemment bloqué l'adoption d'une déclaration européenne critique face au transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, a affirmé samedi la présidence tchèque."La République tchèque a protesté contre ce projet de déclaration", a dit à l'AFP Jiri Ovcacek, le porte-parole du président tchèque Milos Zeman."Nous apprécions que la Hongrie et la Roumanie aient adopté la même position de principe", a-t-il déclaré.Les Etats-Unis doivent inaugurer lundi leur ambassade à Jérusalem que le président Donald Trump a unilatéralement reconnu comme étant la capitale d'Israël, malgré la réprobation de la communauté internationale et des Palestiniens.Connu pour des propos antimusulmans, Milos Zeman est aussi partisan de l'installation de l'ambassade tchèque à Jérusalem."Israël et les Etats-Unis sont des alliés-clés pour la République tchèque", a déclaré M. Ovcacek."Il y a soixante-dix ans, la Tchécoslovaquie a aidé Israël dans sa lutte pour l'indépendance et, il y a 100 ans, les Etats-Unis ont aidé la Tchécoslovaquie à émerger" en tant qu'Etat, a-t-il souligné.En Roumanie, le président de centre droit Klaus Iohannis s'en est à nouveau pris au gouvernement de gauche sur le même sujet, l'accusant d'"improvisation" et de "mauvaise gouvernance", après le refus par ce dernier de soutenir la déclaration européenne critique face au transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem."Nous nous retrouvons soudain une fois de plus rejetés sur les marges de l'Union européenne, aux côtés de pays pour lesquels j'ai le plus grand respect, mais qui sont très eurosceptiques", a déploré le chef de l'Etat.La reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, et le transfert de l'ambassade installée jusqu'ici à Tel-Aviv, ont été annoncés par Donald Trump le 6 décembre, conformément à sa promesse de campagne mais en rupture avec des décennies de consensus international.(©AFP / 12 mai 2018 20h30)