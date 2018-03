Prague extrade vers les Etats-Unis un hacker russe soupçonné de cyberattaques

La République tchèque a extradé vers les Etats-Unis un citoyen russe arrêté à Prague en 2016 et soupçonné par Washington d'avoir commis des cyberattaques contre des cibles américaines, a annoncé vendredi le ministère tchèque de la Justice.Le ministère "confirme l'extradition du citoyen russe E. Nikouline vers les Etats-Unis", a indiqué la porte-parole du ministère, Tereza Schejbalova, sur Twitter.L'opération d'extradition "a été réalisée dans la nuit", a-t-elle ajouté, sans fournir d'autres détails.Evguéni Nikouline, 29 ans, a quitté Prague à destination des Etats-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi, selon plusieurs média tchèques, dont la radio publique Radiozurnal et le site www.respekt.Un avion du ministère américain de la Justice de type Gulfstream, a quitté Prague peu après minuit, pour atterrir après neuf heures de vol à Manassas, près de Washington, selon le site flightaware.com.Nikouline avait été arrêté à Prague par la police tchèque et le FBI en octobre 2016 après que Washington a accusé la Russie d'avoir orchestré de vastes piratages informatiques pour influencer la campagne présidentielle aux Etats-Unis.Moscou avait immédiatement accusé Washington de poursuivre ses citoyens. Elle a lancé par la suite à son tour un mandat d'arrêt, accusant le hacker de fraude sur internet et d'avoir volé de l'argent du système WebMoney.L'avocat de M. Nikouline avait à l'époque déclaré à l'AFP que le FBI avait interrogé son client à deux reprises, en novembre 2016 et en février 2017, et essayé de le convaincre d'avouer des attaques contre le Parti démocratique.Le tribunal municipal de Prague a annoncé en mai 2017 que ce citoyen russe pouvait être extradé vers les Etats-Unis ou vers la Russie, la décision définitive appartenait au ministre de la Justice, Robert Pelikan.(©AFP / 30 mars 2018 13h03)