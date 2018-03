Premier retour du Nobel Malala Yousafzai au Pakistan depuis 2012

Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix en 2014 et militante des droits de la femme, s'est rendue au Pakistan jeudi, pour sa première visite dans son pays natal depuis qu'elle a réchappé à un attentat en 2012.Les détails de son voyage ont été "tenus secrets en raison du caractère sensible de cette visite", a indiqué un responsable du gouvernement, alors que son passage à l'aéroport international d'Islamabad s'est déroulé sous forte escorte policière, selon des photos montrées à la télévision.Malala Yousafzaï, accompagnée de ses parents, devrait rencontrer le Premier ministre Shahid Khaqan Abbasi durant cette visite de quatre jours.La jeune fille de 20 ans a réchappé en 2012 à une tentative d'assassinat par des talibans pakistanais alors qu'elle rentrait de l'école. Soignée en Angleterre, où elle vit depuis, elle s'est faite championne du droit des femmes à l'éducation.Malala, prise pour cible en raison de sa campagne pour l'éducation des filles, s'est vue décerner le Prix Nobel de la paix en 2014, conjointement avec l'Indien Kailash Satyarthi pour leur travail en faveur du droit à l'éducation pour les enfants.Après avoir vécu avec sa famille à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, où elle a étudié dans une école pour filles, elle poursuit aujourd'hui des études d'économie, de philosophie et de sciences politiques à l'université d'Oxford.Malala a été dénoncée dès le départ par les cercles islamistes radicaux opposés à l'émancipation des femmes. Mais la défiance à son endroit a gagné une partie de la classe moyenne, favorable au droit à l'éducation mais qui ne supporte pas de voir ainsi ternie l'image du Pakistan et se montre sceptique envers la lutte contre les islamistes armés, perçue comme d'inspiration américaine.(©AFP / 29 mars 2018 01h10)