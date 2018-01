Première comparution du couple soupçonné d'avoir séquestré ses 13 enfants

Le couple d'Américains arrêté dimanche en Californie, soupçonné d'avoir séquestré et torturé ses treize enfants, devait comparaître jeudi pour la première fois devant un juge en vue de son inculpation formelle.Les enfants, âgés de 2 à 29 ans, ont été retrouvés pour certains enchaînés à un lit, dans des conditions d'extrême saleté et de malnutrition sévère. C'est l'une des filles, âgée de 17 ans mais qui n'en paraissait que dix aux policiers, qui a donné l'alerte près avoir échappé à la surveillance des geôliers.David Allen Turpin, 57 ans, et son épouse Louise Anna Turpin, 49 ans, doivent être présentés à la justice à 10 heures locales (18H00 GMT). Une conférence de presse des enquêteurs est prévue à 11 heures.Les agents du bureau du shérif de Perris, ville à environ 110 kilomètres au sud-est de Los Angeles, ont découvert trois enfants enchaînés, avec des cadenas, dans cette maison typique d'une banlieue américaine en apparence extérieure mais sordide et aux relents irrespirables à l'intérieur.Sept membres de cette fratrie sont des adultes que les enquêteurs ont d'abord pris pour des mineurs, étant données leur fragilité et la dénutrition dont ils souffraient.Outre des traitements contre la malnutrition, les enfants subissaient également maintes analyses.Mark Uffer, directeur exécutif du centre médical régional Corona où sont traités les jeunes adultes, a précisé que leur état était stable.David et Louise Turpin, qui avaient enregistré leur domicile comme un établissement scolaire, ont été écroués pour des soupçons de torture et de mise en danger de la vie d'enfants. Une caution de 9 millions de dollars chacun a été fixée pour une éventuelle remise en liberté.Aucun des deux n'a livré dans l'immédiat de justification pour la séquestration et le traitement infligés à leur progéniture, a indiqué le bureau du shérif du comté de Riverside.La police a fait savoir que, d'après les premiers éléments disponibles, il ne semblait pas y avoir eu d'abus sexuel dans la maisonnée tout en ajoutant que l'enquête se poursuivait.Il ne semble pas non plus, a souligné le chef de la police de Perris Greg Fellows, que l'un ou l'autre des parents souffre d'une maladie mentale ni que le calvaire des enfants découle de convictions religieuses.Selon lui, les premiers éléments de l'enquête ont confirmé que David et Louise Turpin étaient bien les parents biologiques des treize enfants.D'après la police, la famille a déménagé en 2014 du Texas à Perris et déclaré pratiquer l'enseignement à domicile --pratique courante aux Etats-Unis-- de leurs enfants.Une soeur de Louise Turpin, Elizabeth Flores, a indiqué sur la chaîne ABC que le couple était très réservé: "Ca a commencé avant même qu'ils aient des enfants"."Nous les avons suppliés de faire du Skype avec eux. Nous les avons suppliés de pouvoir les voir", a poursuivi celle qui, quand elle était étudiante, a vécu quelques temps avec les Turpin. "J'ai pensé qu'ils étaient vraiment très stricts mais je n'ai pas vu de maltraitance".Pour autant, elle s'est souvenue de comportements déplacés du mari. "Lorsque j'allais prendre une douche, il venait pendant que j'y étais et il me regardait. C'était comme une plaisanterie. Il ne m'a jamais touchée ou que sais-je d'autre".Cette affaire rappelle de précédentes affaires de séquestration d'enfants par des membres de leur famille ou après un enlèvement.Ainsi, Ariel Castro a séquestré et violé pendant une dizaine d'années trois jeunes filles dans sa maison de Cleveland (Ohio). Il est arrêté en mai 2013 après qu'une de ses victimes se fut enfuie.L'Américaine Jaycee Dugard a été retrouvée le 26 août 2009 à 29 ans après avoir été enlevée et séquestrée par un couple pendant 18 ans et avoir eu deux enfants en captivité avec son ravisseur, Phillip Garrido.L'Autriche a été marquée par deux affaires: Elisabeth Fritzl a été séquestrée et violée pendant 24 ans, de 1984 à 2008, par son père, Josef, dans la cave de la maison familiale. Elle a eu sept enfants de cette relation incestueuse. Et Natascha Kampusch, retrouvée le 23 août 2006 à 18 ans, avait été enlevée par un déséquilibré, Wolfgang Priklopilson, à dix ans.(©AFP / 18 janvier 2018 16h39)