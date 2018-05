Première inculpation en Belgique dans l'enquête sur le "Kazakhgate"

Bruxelles - Un des avocats de l'oligarque kazakh Patokh Chodiev, l'ex-ministre belge Armand De Decker, a été inculpé de trafic d'influence dans l'enquête belge sur le scandale du "Kazakhgate", portant sur des soupçons de corruption en marge de contrats commerciaux entre la France et le Kazakhstan.Il s'agit de la première inculpation en Belgique, parallèlement à l'instruction française qui a déjà débouché sur plusieurs mises en examen à Paris.L'ex-ministre et député libéral bruxellois Armand De Decker est soupçonné d'avoir voulu, en 2011, "faciliter l'octroi d'une procédure transactionnelle" en faveur de M. Chodiev, selon un communiqué du parquet général de Mons (ouest de la Belgique)."Le magistrat instructeur (lui) a adressé un courrier lui notifiant son inculpation du chef de trafic d'influence", ajoute le communiqué, précisant que les faits reprochés se sont produits "à une date indéterminée entre février 2011 et avril 2011".A l'époque, M. De Decker, avocat de profession, venait de rejoindre l'équipe chargée de défendre un trio d'oligarques kazakhs (dont M. Chodiev) mêlé à une affaire de corruption en Belgique.Il aurait usé de sa notoriété politique pour obtenir un rendez-vous au domicile privé du ministre de la Justice de l'époque, Stefaan De Clerck, afin de plaider la cause de son illustre client."Il lui est reproché d'avoir utilisé sa qualité de vice-président du Sénat et de bourgmestre d'Uccle" (une commune aisée de Bruxelles: ndlr) pour ces démarches, a expliqué le procureur général de Mons, Ignacio de la Serna, lors d'un point presse. Il s'agissait "surtout que M. Chodiev n'ait pas de casier judiciaire", a-t-il souligné.Le travail des avocats des Kazakhs avait abouti en avril 2011 à l'adoption par le Parlement belge d'une loi élargissant le champ d'application des "transactions pénales" mettant fin aux poursuites visant le trio.En juin 2011, M. Chodiev avait réglé, pour lui et ses deux associés également poursuivis, une amende de 23 millions d'euros qui a leur a permis d'échapper à un procès.En toile de fond, il y avait à l'époque la volonté de la France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, de soigner ses relations avec le Kazakhstan pour conclure de gros contrats commerciaux (hélicoptères, matériel ferroviaire, etc.) bénéficiant à des multinationales françaises.L'Elysée, comme l'avait admis l'ex-ministre Claude Guéant en 2017 devant une commission d'enquête parlementaire belge, était intervenue pour aider ce trio kazakh à constituer sa défense.A Paris, dans une enquête judiciaire ouverte en mars 2013, plusieurs personnes ont été mises en examen, notamment pour corruption d'agent public étranger: un ex-conseiller à l'Elysée, Jean-François Etienne des Rosaies, l'ex-sénateur Aymeri de Montesquiou et Catherine Degoul, ancienne avocate de M. Chodiev.En avril 2017, la justice française a étendu ses investigations sur une possible instrumentalisation des services secrets intérieurs français (DGSI) et belge (Sûreté de l'État) au profit de M. Chodiev.En Belgique, M. De Decker n'est pas mis en cause pour une possible intervention "durant le processus d'élaboration de la loi", a tenu à préciser le parquet de Mons.L'intéressé, qui nie le trafic d'influence, a démissionné lundi du Mouvement réformateur (MR, libéral), le parti du Premier ministre Charles Michel, dont il était une figure bruxelloise, a annoncé le MR.(©AFP / 07 mai 2018 17h59)