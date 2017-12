Première visite d'Erdogan au Soudan, signature d'accords commerciaux et militaires

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé dimanche à Khartoum où il a rencontré le chef de l'Etat soudanais Omar el-Béchir et signé plusieurs accords bilatéraux.Cette visite officielle de deux jours, la première au Soudan pour M. Erdogan, intervient dans le cadre d'une tournée dans la région qui le conduira au Tchad puis en Tunisie."Douze accords de coopération dans les domaines agricole, économique et militaire, ainsi qu'un accord pour la création d'un Conseil de coopération stratégique ont été signés", a annoncé le président turc lors d'une conférence de presse.Il a qualifié de "stratégique" la relation entre les deux pays et affirmé vouloir accroître la taille des échanges commerciaux --actuellement de 500 millions de dollars par an-- à un milliard de dollars dans un premier temps, puis à 10 milliards de dollars (8,4 milliards d'euros)."C'est une visite historique", a de son côté estimé M. Béchir, soulignant qu'il s'agissait de "la première visite d'un président turc au Soudan".Le président soudanais est visé par deux mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale (CPI) en 2009 et 2010 pour répondre de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour, province de l'ouest du Soudan en proie depuis 2003 à une guerre civile qui a fait 330.000 morts, selon l'ONU.(©AFP / 24 décembre 2017 18h24)