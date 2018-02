Première visite officielle d'un président libanais en Irak

Bagdad - Le chef de l'Etat libanais Michel Aoun a affirmé mardi la volonté de son pays de participer à la reconstruction de l'Irak, à l'occasion de la première visite officielle d'un président libanais à Bagdad.Pour marquer l'évènement, le chef de l'Etat irakien, Fouad Massoum, a fêté l'anniversaire de son hôte âgé de 85 ans avec un gâteau sur lequel figuraient les drapeaux des deux pays."Nous avons eu des entretiens constructifs qui reflètent les liens fraternels et historiques entre nos pays et nos peuples", a dit M. Aoun lors d'une conférence de presse conjointe."Je profite de cette occasion pour féliciter le peuple irakien pour sa fermeté, sa patience et la force de sa détermination face à l'adversité, les conditions terribles qu'il a endurées, notamment face au terrorisme", a-t-il ajouté."Nous avons au Liban la même souffrance à la frontière orientale, et nous avons réussi à l'emporter dans une bataille grandiose à l'automne", a-t-il souligné faisant allusion à la bataille de l'armée pour chasser le groupe Etat islamique (EI) d'une région frontalière de la Syrie.M. Aoun a appelé tous les pays, arabes et autres, à unir leurs efforts "pour combattre le terrorisme de manière effective et radicale, non seulement en éliminant les terroristes mais aussi en luttant contre les facteurs favorisant l'émergence de cette idéologie".Pour sa part, Fouad Massoum a assuré à son interlocuteur qu'après "le changement de régime, l'Irak a commencé à chercher un modèle d'équilibre des composantes (religieuses) et a trouvé le modèle libanais".Après la chute de Saddam Hussein, l'Irak a adopté une nouvelle Constitution en 2006 avec pour règle non écrite, comme au Liban, une répartition des pouvoirs en fonction des différentes communautés du pays.