Premières élections municipales libres dimanche en Tunisie

Cinq millions de Tunisiens s'apprêtent à élire dimanche les conseils municipaux du pays, lors du premier scrutin local libre, attendu de longue date pour enraciner la démocratie dans le seul pays rescapé du Printemps arabe."Il n'y avait jamais eu d'élections municipales libres et concurrentielles" jusque là, rappelle Michaël Ayari, chercheur à l'International Crisis Group (ICG), les précédentes municipales s'étant déroulées sous le régime d'un parti unique.Les observateurs s'attendent cependant à une forte abstention alors que, sept ans après la révolution qui avait suscité de nombreux espoirs, beaucoup de Tunisiens se disent démobilisés face à l'inflation, au chômage persistant, et aux arrangements entre partis qui ont entravé le débat démocratique à l'échelon national.La Tunisie a d'ailleurs été touchée au début de l'année par un mouvement de contestation exacerbé par l'entrée en vigueur d'un budget d'austérité.Selon les observateurs, les deux poids lourds de la vie politique, Ennahdha, une formation islamiste, et Nidaa Tounès, le parti fondé par le président Béji Caïd Essebsi, les seuls à avoir présenté des listes dans l'ensemble des villes, pourraient l'emporter dans une bonne partie des municipalités.Cette élection à un tour, repoussée par quatre fois, concerne 350 municipalités et met aux prises 57.000 candidats. Les bureaux de vote seront ouverts de 8H00 (07H00 GMT) à 18H00 (17H00 GMT).Quelque 30.000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés, alors que le pays demeure sous Etat d'urgence depuis des attentats jihadistes meurtriers en 2015.Le scrutin marque le premier pas tangible de la décentralisation inscrite dans la Constitution, qui était l'une des revendications de la révolution lancée dans des régions marginalisées par un pouvoir hypercentralisé.Du temps du parti unique, les municipalités ne géraient qu'une partie du territoire et n'avaient que peu de pouvoir de décision, soumises au bon vouloir d'une administration centrale souvent clientéliste.Depuis la chute du dictateur Zine el Abidine Ben Ali en 2011, les villes sont gérées par des délégations spéciales nommées par le gouvernement qui ont souvent échoué à satisfaire les demandes des Tunisiens.Mais le pays est désormais doté d'un Code des collectivités locales, voté in extremis fin avril, qui en fait pour la première fois des entités indépendantes, administrées librement."Sous Ben Ali, même jusqu'à aujourd'hui, pour qu'une collectivité puisse repeindre une école (...) elle devait passer par l'autorité de tutelle -- ministère de l'Education ou de la Santé. Tout cela va disparaître", explique Lamine Ben Ghazi, politologue pour Al Bawsala, observatoire de la vie politique tunisienne."Les décisions municipales ne seront contrôlées qu'a posteriori, en fonction "de leur légalité et pas de leur légitimité", ajoute-t-il.Mais les électeurs peinent d'autant plus à mesurer l'importance de ce scrutin, que le flou juridique entourant les nouvelles prérogatives des municipalités n'a été levé que pendant la campagne, entravant tout effort de sensibilisation.Autre signe du faible intérêt pour l'élection, lors du vote anticipé des policiers et militaires fin avril, leur participation n'a été que de 12%.Pour Youssef Charif, analyste politique, le risque d'une forte abstention est un "problème énorme car les conseils municipaux, qui ont déjà des prérogatives limitées, auraient moins de légitimité et donc plus de mal à changer les choses".Les municipales pourraient en outre voir revenir des tenants du régime Ben Ali, estime Michael Ayari, car "de nombreuses listes ont recruté parmi les grandes familles, or les notabilités locales n'ont pas beaucoup changé depuis la révolution".Des observateurs n'excluent cependant pas une surprise dans ce scrutin avec la participation de nombreuses listes indépendantes, ce qui pourrait bousculer les complexes équilibres de pouvoir au niveau national.Mais au delà des résultats, ces élections "vont donner un souffle nouveau", espère M. Ben Ghazi. "Elles vont créer une nouvelle vague de femmes et d'hommes politiques engagés".Les municipales seront suivies de législatives et présidentielle en 2019.(©AFP / 04 mai 2018 14h44)