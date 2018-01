Premiers Contrats de transition écologique négociés à Arras et en Corrèze

Paris - Le gouvernement a lancé la négociation d'un premier Contrat de transition écologique à Arras (Pas-de-Calais) jeudi, avant la Corrèze le lendemain, et annoncé que les premiers contrats seraient signés au cours du deuxième trimestre.Le secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire Sébastien Lecornu a lancé une première concertation sur un territoire correspondant à la communauté urbaine d'Arras.Ces Contrats de transition écologique (CTE) sont censés accompagner des territoires qui ont connu des difficultés industrielles, qui nécessitent un accompagnement social de la transition énergétiques (par exemple là où doivent fermer les centrales à charbon) mais aussi des territoires "vertueux" en avance sur la transition."Les actions déployées à Arras sont la déclinaison locale des engagements pris par la France avec le Plan climat", a déclaré M. Lecornu, cité dans un communiqué."Le contrat de transition écologique que nous commençons à bâtir aujourd'hui servira d'exemple aux collectivités et aux entreprises qui veulent s'engager dans une transformation sociale, économique et solidaire de leur territoire", a-t-il ajouté.Des négociations seront également organisées à partir de vendredi dans le département de la Corrèze avec l'ensemble des établissements publics communaux, les chambres consulaires et les entreprises du territoire.Le ministère précise que les premiers contrats seront "signés au cours du deuxième trimestre 2018, en concertation avec tous les acteurs des collectivités engagées, en vue d'une expérimentation dans une quinzaine de territoires en 2018".L'État doit leur fournir un soutien politique, technique, financier avec des crédits provenant notamment du grand plan d'investissement du gouvernement.Les contrats seront noués au niveau des établissements publics de coopération intercommunale (communautés de communes ou d'agglomération, métropoles) avec la possibilité pour les régions ou départements de s'y joindre. Il est prévu que les entreprises soient associées à la démarche.(©AFP / 11 janvier 2018 16h37)