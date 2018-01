Premiers agréments pour joueurs professionnels de e-sport

Groupe LDLC

Paris - Bercy a annoncé vendredi avoir octroyé les premiers agréments à trois sociétés pour employer des joueurs professionnels de e-sport, ces compétitions de jeux vidéo.GamersOrigin, LDLC Event et l'Olympique lyonnais, qui ont formé des équipes pour différents jeux, dont "Fifa", "League of Legends" ou "Starcraft", vont ainsi pouvoir signer leurs premiers contrats de travail destinés aux joueurs professionnels de cette pratique émergente.Ces contrats ont été créés spécifiquement pour les joueurs professionnels d'e-sport par la loi pour une République numérique de 2016, qui a également instauré un statut légal pour les compétitions d'e-sport."Par la délivrance de ces trois premiers agréments, le gouvernement renouvelle son soutien aux acteurs français de l'e-sport, une activité remarquable par son fort potentiel économique et par sa capacité à créer de grands moments de partage et de rassemblement", indique le ministère dans un communiqué.Le gouvernement espère ainsi "permettre à la France, où la culture de l'e-sport est profondément ancrée depuis les premières compétitions amateur, de prendre une place de premier plan dans le monde", précise Bercy dans son communiqué.Le e-sport se développe rapidement en France avec notamment les équipes formées par des clubs de football comme le PSG, l'AS Monaco ou l'Olympique lyonnais.Le marché de l'e-sport a été estimé à un peu plus de 850 millions d'euros en 2017 par le centre de réflexion sur le numérique Idate, et plusieurs études tablent sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 milliards d'euros en 2021.lgo/els/fka/tes(©AFP / 05 janvier 2018 17h14)