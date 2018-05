Près de 300'000 visiteurs à la BEA de Berne

Berne (awp/ats) - Durant dix jours, près de 300'000 personnes se sont rendues à la foire de printemps BEA à Berne. Le nombre de visiteurs est stable par rapport à l'an passé. Les organisateurs tirent un bilan positif.Le but était de proposer aux visiteurs des nouveautés et des points forts originaux en plus des attractions traditionnelles, explique Rolf Krähenbühl, l'un des organisateurs, cité dans un communiqué dimanche soir.Nouveauté de cette édition: la zone lifestyle "BE Häppy". Une trentaine d'exposants y ont présenté des produits durables, proposé des ateliers et des dégustations de divers aliments.La prochaine édition de la BEA se tiendra du 26 avril au 5 mai 2019.ats/rp(AWP / 13.05.2018 20h52)