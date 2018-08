Présidence de la télévision publique italienne: Berlusconi résiste à Salvini

Rome - Silvio Berlusconi a bloqué mercredi la nomination d'un souverainiste à la tête de la Rai, le groupe audiovisuel public italien, s'opposant ainsi à son ancien allié d'extrême droite Matteo Salvini.Marcello Foa, présenté par la presse comme un souverainiste proche de la Ligue de M. Salvini (extrême droite) et un défenseur affiché du président russe Vladimir Poutine, avait été proposé vendredi pour prendre la présidence de la Rai.Cette nomination politique avait été saluée par la Ligue comme "la fin de la pensée unique" mais avait suscité une volée de critiques à droite comme à gauche.Le choix de ce journaliste italo-suisse de 55 ans avait été validé mardi par le conseil d'administration du groupe public, mais a été rejeté au cours d'un vote mercredi matin en commission parlementaire, où l'opposition des élus de Forza Italia (FI, droite), le parti de M. Berlusconi, a été décisive.Dans ce contexte, M. Salvini s'est rendu mercredi matin au chevet du magnat des médias, hospitalisé pour des examens de routine qui selon son équipe ont confirmé "son excellente forme".C'était "une visite de courtoisie due à l'estime et à l'affection, pas à l'agenda politique", a assuré M. Salvini dans l'après-midi.Mais en fin de journée, le ton est monté. "Le service public, pour l'être vraiment, ne peut pas être l'expression unilatérale d'une majorité, quelle qu'elle soit", a déclaré dans un communiqué M. Berlusconi, dont la mainmise sur les médias quand il était au pouvoir a été vivement critiquée.Et le vieux milliardaire a ajouté que les élus de FI continueraient de s'opposer à la nomination de M. Foa."La Ligue prend acte du choix de Forza Italia de s'allier avec le PD (Parti démocrate, centre gauche) pour essayer d'empêcher le changement, que ce soit pour la Rai, les coupes dans les retraites des parlementaires ou d'autres sujets", a réagi M. Salvini."Déçus, nous continuons sur la voie du changement, certains que les Italiens et les électeurs du centre droit, comme le montrent tous les sondages, ont les idées claires", a prévenu le chef de la Ligue, qui approche des 30% d'intentions de vote dans différents sondages ces dernières semaines, contre 17% des voix en mars, alors que FI est en chute libre."Marcello Foa est une personne appréciée, estimée en Italie et dans le monde, une personne libre", a insisté M. Salvini, assurant qu'il demandait seulement aux journalistes "d'être objectifs et corrects, pas encartés".Le conseil d'administration de la Rai doit se réunir à nouveau jeudi pour déterminer la marche à suivre. Selon un règlement interne, M. Foa pourrait rester président de la Rai, en tant que membre le plus âgé du conseil, jusqu'à ce que la situation se débloque.Les relations entre MM. Berlusconi et Salvini, à la fois alliés et rivaux au sein de la coalition de droite pour les élections du 4 mars, se sont tendues après l'accord de gouvernement conclu fin mai entre la Ligue et le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème).M. Berlusconi, dépassé par son jeune allié lors des élections, avait donné son feu vert aux tractations Ligue/M5S, mais n'a pas apprécié les mesures judiciaires et le ton résolument anti-austérité de leur programme commun. Ce qui n'a pas empêché l'attelage FI-Ligue de se présenter encore uni aux élections locales qui ont suivi.(©AFP / 01 août 2018 17h48)