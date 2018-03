Présidentielle: Poutine promet des "victoires brillantes" à la Russie

Le président Vladimir Poutine, quasiment assuré d'être réélu au scrutin du 18 mars, a promis des "victoires brillantes" à la Russie samedi lors d'un meeting électoral à Moscou en présence de dizaines de milliers de partisans."Nous voulons que notre pays brille et regarde vers l'avenir, pour nos enfants et petits-enfants (...) nous ferons tout ce que nous pourrons pour les rendre heureux", a-t-il lancé à la foule massée au stade Luzhniki."Personne ne le fera à notre place. Et si nous le faisons, la décennie à venir et tout le XXIe siècle seront marqués par nos brillantes victoires", a-t-il affirmé.Des athlètes olympiques, des stars de la chanson et des cosmonautes sont aussi montés sur scène pour exprimer leur soutien au président sortant, qui gouverne la Russie depuis presque deux décennies et souhaite rester au Kremlin jusqu'en 2024.Selon les organisateurs, une centaine de milliers de personnes étaient attendues à ce rassemblement. Un journaliste de l'AFP sur place a estimé à environ 80.000 le nombre de personnes présentes dans le stade avant le début du meeting.Vladimir Poutine a vanté jeudi devant le Parlement russe les nouvelles armes "invincibles", hypersoniques ou sous-marines, développées par la Russie face aux nouvelles menaces posées par les Etats-Unis, semblant lancer une nouvelle course aux armements avec Washington.(©AFP / 03 mars 2018 13h10)