Presse: Comme Temenos, l'américain SS&C serait aussi intéressé par Fidessa

Zurich (awp) - Le groupe genevois Temenos n'est plus l'unique candidat voulant racheter l'anglais Fidessa, spécialisé dans les logiciels. Le groupe américain SS&C aurait également jeté son dévolu sur cette société, rapporte le Financial Times (FT) en citant trois personnes proches du dossier.Comme Temenos, SS&C aurait aussi déposé une offre de rachat auprès de Fidessa, selon l'article. L'agence Reuters croit aussi savoir que le fonds Ion Investment aurait également des vues sur l'anglais.Fin février, le spécialiste de logiciels bancaires genevois a lancé une offre de rachat à l'endroit de Fidessa. Le genevois a proposé 35,67 GPB par titre ainsi qu'un dividende 0,797 aux actionnaires.Cependant mardi dernier Fidessa a annoncé avoir reçu deux autres offres de rachat supplémentaires, dont l'une représente une prime de 5% par rapport à la proposition de Temenos. Ce candidat, dont le nom n'a pas été cité, met 38,297 GBP par titre sur la table (37,50 GBP par action et 0,797 GBP de dividende).Depuis cette annonce de Fidessa, le titre Temenos a cédé nettement du terrain, le marché craignant que le genevois ne doive faire face à une surenchère. Hier, l'action s'est inscrite à 104,00 CHF, son plus bas depuis le début de l'année. Fin janvier, la nominative valait encore 144 CHF.A 9h20, Temenos reprenait quelques couleurs. Il gagnait 1,4% à 107,5 CHF dans un SPI en hausse de 1,41%.rw/ra/lk/jh(AWP / 05.04.2018 10h30)