Presse: Credit Suisse aurait opté pour Francfort comme base après le Brexit

Zurich (awp) - Francfort pourrait devenir le siège européen des opérations de banque d'affaires et de marché de capitaux de Credit Suisse. La grande banque aurait choisi l'important centre financier allemand comme solution de remplacement pour Londres dans la perspective du Brexit, rapporte jeudi le Financial Times.Le numéro deux bancaire helvétique aurait déjà transféré des actifs pour plusieurs millions de dollars vers Francfort afin de renforcer le site, affirme le quotidien britannique.Credit Suisse est l'une des dernières grandes banques à n'avoir pas dévoilé de plan en vue de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, selon l'article. En début de semaine, le groupe zurichois a annoncé son intention de relocaliser 50 opérateurs de marché à Madrid.Credit Suisse déploie déjà des activités de banque d'affaires et de marché de capitaux à Francfort, unité qui serait étoffée suite au transfert. Le nombre d'employés qui travailleront depuis la nouvelle base européenne reste incertain, mais il pourrait s'agir également de 50 traders.hr/tp/fr/lk(AWP / 02.08.2018 08h16)