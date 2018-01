Presse: Goldman Sachs envisage la création d'une représentation à Genève

Zurich (awp) - La grande banque américaine Goldman Sachs songe à établir à nouveau une représentation à Genève et a déposé une demande en ce sens auprès de l'autorité de surveillance des marchés Finma, a rapporté l'agence Bloomberg mardi, s'appuyant sur des sources bien informées. Le colosse bancaire US souhaite développer ses activités en Suisse et transformer le bureau de Zurich en succursale.Goldman Sachs emploie une centaine de collaborateurs en Suisse et est active principalement dans la clientèle privée, la gestion d'actifs et le négoce de titres. Il y a deux ans environ, elle avait fermé sa représentation à Genève et concentré ses activités à Zurich, rappelle Bloomberg.yr/ra/rp/buc(AWP / 23.01.2018 14h13)