Presse: Leonteq veut s'emparer de la fintech Evolute

Zurich (awp) - Le spécialiste des produits structurés Leonteq lorgnerait sur la société de technologie financière (fintech) Evolute. La semaine dernière, les dirigeants des deux entreprises ont tenu plusieurs discussions sur une reprise du zougois par Leonteq, rapporte jeudi Finews.ch. Les sociétés n'ont pas souhaité commenter l'information du site d'informations financières.Evolute fournit des services pour les gestionnaires de fortune comme l'ouverture de comptes en ligne, la gestion de portefeuille et le reporting, mais propose surtout une offre de gestion des risques et de conformité.La société basée à Zoug a fusionné l'année dernière avec Swisscomply, spécialisé dans les services réglementaires. Elle emploie 50 personnes, dont une bonne partie serait reprise par Leonteq, selon Finews.Michael Hartweg, cofondateur d'Evolute, fait partie également de l'équipe qui a lancé Leonteq, dont il a été le directeur financier jusqu'à son départ en 2015. Depuis sa démission, il ne détient plus d'actions Leonteq, affirme l'article.sig/rw/fr/al(AWP / 12.04.2018 08h30)