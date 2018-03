Presse: Liberty en discussion avec Sunrise pour un partenariat

Zurich (awp) - Le groupe britannique Liberty Global, propriétaire du câblo-opérateur UPC, serait en discussion avec Sunrise en vue d'un partenariat en Suisse, a indiqué mardi l'agence Bloomberg, se référant à des sources proches du dossier.Les négociations se situeraient à un stade précoce. Liberty a refusé de commenter l'information et Sunrise n'était pas disponible dans l'immédiat.Ces rumeurs interviennent après que Liberty Global a conclu en 2016 un accord avec l'opérateur britannique Vodafone pour fusionner leurs activités aux Pays-Bas dans l'internet, la télévision et le mobile.Le patron de Liberty, Mike Fries, avait récemment affirmé vouloir devenir un acteur important en Suisse. Il pourrait pour cela user des 1,9 mrd EUR obtenus grâce à la vente de ses activités autrichiennes de câblo-opérateur à Deutsche Telekom.Le secteur des télécoms se trouve sous une pression concurrentielle accrue dans la Confédération. Ce mardi, le troisième opérateur du pays Salt s'est lancé sur le réseau fixe en dévoilant sa nouvelle offre combinée de téléphonie, télévision et internet à large bande. L'opérateur était jusqu'à présent cantonné au mobile.al/lk(AWP / 20.03.2018 15h42)