Presse: McDonald's ouvre son plus grand restaurant de Suisse à Meyrin

Genève (awp) - McDonald's va ouvrir le 26 avril son plus grand restaurant de Suisse à Meyrin, au Riantbosson Centre. La chaîne de restauration rapide s'installe dans un bâtiment récemment construit pour le compte de la société immobilière Swiss Prime Site, selon une information du magazine Bilan à paraître mercredi.Selon le bimensuel, McDonald's Suisse n'avait plus inauguré de restaurants dans le canton de Genève depuis plusieurs années. Le nouveau site a été lancé par l'un principaux franchisés du groupe sur territoire helvétique, Reto Egger.Personne n'était disponible mardi matin chez McDonald's pour commenter cette information.La filiale helvétique du géant américain de la restauration rapide a dégagé en 2017 un chiffre d'affaires de 709 millions de francs, en hausse de 1% sur un an. Le groupe compte 165 restaurants en Suisse, dont 80% sont tenus par des franchisés.fr/al(AWP / 10.04.2018 12h00)