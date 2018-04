Presse: Nestlé et les détaillants veulent enterrer la hache de guerre

Francfort (awp) - La querelle qui dure depuis des mois entre Nestlé et de gros détaillants européens pourrait toucher à son terme. Des négociateurs des deux parties seraient arrivés à un compromis sur des rabais et des conditions, a rapporté le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung dans son édition à paraitre mardi. Le journal cite une source ayant participé aux discussions.Aucun accord n'a cependant été signé pour le moment. Cela devrait être le cas ces prochains jours et un nouveau contrat d'achat devrait être conclu entre le géant de Vevey et l'organisation Agecore des détaillants, emmenés par Edeka. Le plus gros détaillant allemand s'est allié en la matière avec Coop, Intermarché et Colruyt pour obtenir de Nestlé des réductions sur les prix et les conditions qui permettront de réduire les coûts à l'achat. Ces détaillants contribuent pour environ deux milliards d'euros au chiffre d'affaires de Nestlé.La direction de Nestlé s'est montrée prête à des concessions sur des points centraux, a indiqué le participant source du journal allemand. Les négociations ont été âpres et ont duré des mois. Elles portaient notamment sur une plus grande contribution de Nestlé aux campagnes communes de publicité. Des porte-parole des deux parties au conflit ont refusé de commenter./he/tih/rp(AWP / 16.04.2018 22h29)