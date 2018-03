Presse: Nestlé pourrait vendre son activité assurance-vie à Goldman Sachs

Zurich (awp) - Le groupe agroalimentaire Nestlé aurait trouvé un repreneur pour son activité assurance-vie, via une participation dans la société américaine Gerber Life Insurance. Selon le magazine spécialisé "The Insurance Insider" jeudi, le géant bancaire Goldman Sachs est sur les rangs pour racheter l'entreprise et mettrait 1 mrd USD sur la table.Gerber Life Insurance concentre son activité sur les Etats-Unis, le Canada et Porto Rico, pour un volume d'affaires de 45 mrd USD. Il s'agit d'une filiale de Gerber, groupe spécialisé dans l'alimentation infantile et les produits de soins racheté en 2007 par Novartis.En février, le groupe veveysan a annoncé avoir lancé une réflexion stratégique sur sa participation dans Gerber Life Insurance. La cession constituait une alternative. En 2017, cette unité a réalisé un chiffre d'affaires de 840 mio CHF, pour un résultat opérationnel de 135 mio CHF.Pour Patrik Schwendimann, analyste de la Banque cantonale de Zurich, le prix avancé de 1 mrd est "fondamentalement plausible".ra/rw/fr/rp(AWP / 29.03.2018 11h14)