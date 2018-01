Presse: Novartis pourrait élargir son projet de vente des génériques US

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Novartis pourrait étendre ses projets de vente partielle des activités de génériques aux Etats-Unis, a affirmé vendredi l'agence Bloomberg. Cette dernière évalue les cessions potentielles de la filiale Sandoz entre 2 et 3 mrd USD, selon des sources proches du dossier.En décembre, le géant rhénan avait indiqué examiner le portefeuille de Sandoz aux Etats-Unis. L'objectif est d'optimiser les activités dans les génériques, qui sont soumises à une forte pression sur les prix outre-Atlantique.Contacté vendredi par AWP, un porte-parole de Novartis a déclaré que le groupe évaluait "continuellement" son portefeuille. Il n'a toutefois pas commenté les informations de Bloomberg.Dans le cadre de l'optimisation, le groupe réfléchit à "vendre ou abandonner certains produits non clés et à concentrer ses investissements sur les segments stratégiques, aptes à stimuler la croissance et l'accès au marché", avait indiqué à AWP un porte-parole de Novartis. Toutefois, le marché américain est très important pour Sandoz et le restera, avait-il souligné.Des informations de presse avaient indiqué que Novartis pourrait vendre les activités dermatologiques de Sandoz outre-Atlantique, valorisées à 1,5 mrd USD. D'autres champs d'activités jugés insuffisamment profitables sont également soumis à un examen."Cela inclut également le désinvestissement potentiel ou l'arrêt de certains produits non essentiels et une concentration des investissements dans des domaines stratégiques à même de stimuler la croissance et d'améliorer l'accès (aux marchés)", a-t-il précisé.tp/cp/al/fr(AWP / 05.01.2018 14h36)