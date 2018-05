Presse: Oerlikon prépare la mise en Bourse de Drive Systems

Zurich (awp) - Oerlikon préparerait la séparation et la mise en Bourse de sa division Drive Systems. C'est ce que rapporte vendredi soir l'agence Reuters, citant une "source informée". La valeur de la division est estimée entre 600 et 800 millions de francs. Simultanément, des discussions sont tenues avec d'éventuels acheteurs, selon l'agence.La direction d'Oerlikon a fait savoir depuis un moment que toutes les options sont à l'étude pour Drive Systems, y compris une vente.Deuxième division d'Oerlikon, Drive Systems a réalisé au 1er trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 23% à 209 millions de francs. L'Ebitda a bondi de 86% à 26 millions, pour une marge de 12,4%, un niveau plus connu depuis des années. La marge du groupe s'est établie à 15,2%. Drive Systems produit principalement en Italie, aux Etats-Unis et en Chine.yr/cf/rp/fr(AWP / 04.05.2018 17h53)