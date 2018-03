Presse: SIG Combibloc pourrait revenir en Bourse cet automne, valeur 4,5 mrd EUR

Londres (awp) - Le fabricant d'emballages SIG Combibloc pourrait faire son retour à la Bourse suisse SIX, croit savoir vendredi l'agence Reuters qui s'appuie sur une source interne. L'opération serait prévue pour l'automne prochain et pourrait valoriser la société suisse à environ 4,5 mrd EUR. La banque Rothschild aurait été mandatée comme conseillère pour l'opération, affirme Reuters.SIG Combibloc appartient actuellement à la société canadienne de Private Equity Onex, qui avait racheté le groupe en novembre 2014 pour environ 3,75 mrd EUR. Le vendeur était à l'époque Rank Group du plus riche néo-zélandais Graeme Hart, qui avait racheté SIG en 2007 pour 2,3 mrd USD.SIG Combibloc est basée à Neuhausen am Rheinfall dans le canton de Schaffhouse. C'est le plus gros fabricant mondial d'emballages carton aseptisés pour les boissons. Le groupe fabrique aussi des machines de remplissage pour les boissons. Sur sa page internet, elle indique avoir produit, en 2017, 33,6 mrd d'emballages carton et généré un chiffre d'affaires de 1,66 mrd EUR avec 5000 collaborateurs.uh/cf/rp/jh(AWP / 16.03.2018 13h39)