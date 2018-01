Presse: SIX Payment Services aiguise les appétits en France et aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Les activités de paiement de l'opérateur de la Bourse suisse SIX Group sont convoitées par le français Ingenico et l'américain, à en croire des rumeurs de marché. Selon des sources proches du dossier citées par l'agence Bloomberg, figureraient en plus des deux opérateurs de terminaux de paiement mobiles parmi les potentiels acquéreurs également des sociétés d'investissement comme Warburg Pincus, Hellman & Friedman, Advent International et Bain Capital.Les intéressés élaborent actuellement leurs offres pour la reprise des activités de trafic de paiements de SIX, qu'ils devraient soumettre début février dans le cadre d'une première ronde, indique Bloomberg, qui estime le prix de la division à quelque 2 mrd CHF.Contactés par l'agence américaine, SIX Group et plusieurs acquéreurs pressentis ont décliné tout commentaire.mk/ra/buc/jh(AWP / 24.01.2018 09h55)